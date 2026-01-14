Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Perequê Mirim, região sul de Caraguatatuba.

A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (13), após policiais militares notarem que o portão do Asilo Municipal havia sido arrombado.

O local já é conhecido pelo comércio de entorpecentes e pela concentração de usuários.