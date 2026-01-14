15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico no asilo de Caraguatatuba: PM prende dupla em flagrante

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões no Perequê Mirim
Apreensões no Perequê Mirim

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Perequê Mirim, região sul de Caraguatatuba.

A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (13), após policiais militares notarem que o portão do Asilo Municipal havia sido arrombado.

O local já é conhecido pelo comércio de entorpecentes e pela concentração de usuários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Flagrante 

Ao entrarem no local para verificação, os policiais encontraram cinco pessoas (quatro homens e uma mulher).

Dois dos homens manuseavam uma sacola contendo grande quantidade de drogas e dinheiro, além de um facão utilizado para intimidar usuários inadimplentes.

Com as outras três pessoas presentes, nada de ilícito foi encontrado.

Os dois homens flagrados com o material foram presos e conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A circunstância do crime é agravada por ocorrer a menos de 50 metros de uma escola municipal.

Apreensões

No total, foram apreendidas:

  • 55 porções de cocaína;
  • 19 porções de canabinoide sintético (K2);
  • 18 porções de crack;
  • 9 porções de maconha;
  • R$ 11 em dinheiro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários