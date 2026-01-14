Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Perequê Mirim, região sul de Caraguatatuba.
A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (13), após policiais militares notarem que o portão do Asilo Municipal havia sido arrombado.
O local já é conhecido pelo comércio de entorpecentes e pela concentração de usuários.
Flagrante
Ao entrarem no local para verificação, os policiais encontraram cinco pessoas (quatro homens e uma mulher).
Dois dos homens manuseavam uma sacola contendo grande quantidade de drogas e dinheiro, além de um facão utilizado para intimidar usuários inadimplentes.
Com as outras três pessoas presentes, nada de ilícito foi encontrado.
Os dois homens flagrados com o material foram presos e conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.
A circunstância do crime é agravada por ocorrer a menos de 50 metros de uma escola municipal.
Apreensões
No total, foram apreendidas:
- 55 porções de cocaína;
- 19 porções de canabinoide sintético (K2);
- 18 porções de crack;
- 9 porções de maconha;
- R$ 11 em dinheiro.