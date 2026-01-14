15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Homem é preso por violência doméstica no Sônia Maria, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Sônia Maria, em Taubaté.

A ação foi realizada na manhã de domingo (11), por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência na residência da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe localizou o ex-companheiro da vítima em um dos quartos da casa.

O homem, identificado como dependente químico, já possuía uma medida protetiva em seu desfavor que o impedia de se aproximar da ex-mulher.

Diante do descumprimento da ordem judicial e dos fatos constatados, o indivíduo foi conduzido ao plantão de polícia judiciária.

Ele foi autuado em flagrante delito por violência doméstica e permanece preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários