Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Sônia Maria, em Taubaté.

A ação foi realizada na manhã de domingo (11), por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência na residência da vítima.

