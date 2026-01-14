Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Sônia Maria, em Taubaté.
A ação foi realizada na manhã de domingo (11), por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência na residência da vítima.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, a equipe localizou o ex-companheiro da vítima em um dos quartos da casa.
O homem, identificado como dependente químico, já possuía uma medida protetiva em seu desfavor que o impedia de se aproximar da ex-mulher.
Diante do descumprimento da ordem judicial e dos fatos constatados, o indivíduo foi conduzido ao plantão de polícia judiciária.
Ele foi autuado em flagrante delito por violência doméstica e permanece preso, à disposição da Justiça.