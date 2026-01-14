Um adolescente com mandado de internação por homicídio foi apreendido pela Polícia Militar em Pindamonhangaba.
Ele é o autor do assassinato do próprio padrasto, crime cometido a facadas no dia 10 de outubro de 2025.
A apreensão ocorreu na segunda-feira (12), durante patrulhamento tático da Polícia Militar no bairro Cidade Jardim.
Durante a abordagem, apesar de não portar nada de ilícito, ele demonstrou nervosismo e tentou enganar a equipe fornecendo dados pessoais falsos.
O comportamento suspeito levou a equipe a localizar o mandado de internação em aberto contra ele.
Encaminhamento
Após a identificação, o adolescente foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba para o registro da ocorrência pelo ato infracional de homicídio.
Na sequência, foi levado ao Plantão Permanente de Taubaté, onde permanece apreendido e à disposição da Justiça.