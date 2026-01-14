15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente que matou padrasto a facadas é apreendido em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente com mandado de internação por homicídio foi apreendido pela Polícia Militar em Pindamonhangaba.

Ele é o autor do assassinato do próprio padrasto, crime cometido a facadas no dia 10 de outubro de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apreensão ocorreu na segunda-feira (12), durante patrulhamento tático da Polícia Militar no bairro Cidade Jardim.

Durante a abordagem, apesar de não portar nada de ilícito, ele demonstrou nervosismo e tentou enganar a equipe fornecendo dados pessoais falsos.

O comportamento suspeito levou a equipe a localizar o mandado de internação em aberto contra ele.

Encaminhamento 

Após a identificação, o adolescente foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba para o registro da ocorrência pelo ato infracional de homicídio.

Na sequência, foi levado ao Plantão Permanente de Taubaté, onde permanece apreendido e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários