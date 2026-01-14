Um adolescente com mandado de internação por homicídio foi apreendido pela Polícia Militar em Pindamonhangaba.

Ele é o autor do assassinato do próprio padrasto, crime cometido a facadas no dia 10 de outubro de 2025.

