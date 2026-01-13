O São José perdeu por 3 a 0 para o Botafogo na noite desta terça-feira (13), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Assim, os Meninos da Águia estão eliminados da competição de base.
Ainda assim, o São José sai de cabeça erguida, já que foi convidado de última hora para a disputa e, mesmo com um elenco mais jovem que a maioria dos concorrentes, conseguiu ao menos avançar de fase, repetindo o que já tinha conseguido em 2007.
Na próxima fase, o time carioca irá enfrentar o Juventude de Caxias do Sul. Possivelmente, será novamente no Joaquinzão.
Como foi o jogo
Logo no primeiro minuto, o volante Luiz se machucou e Gabriel entrou no lugar dele. E, aos 2min, após escanteio da esquerda, Samuel Alves mandou para o fundo da rede e abriu o placar para o Botafogo, de cabeça: 1 a 0.
Sentindo a pressão, a Águia teve dificuldades nos primeiros minutos e viu o time carioca perder outra boa chance em seguida.
Aos 9min, em contra-ataque, o Botafogo quase ampliou com Kauan Toledo, que recebeu na entrada da área e mandou no travessão.
O São José acordou e teve uma grande chance aos 16min. Lançado pela direita, Esquerda avançou e bateu cruzado, rasteiro, passando perto da trave do Botafogo.
No entanto, com um elenco mais experiente, o time carioca tinha quase que total domínio da partida. E a Águia tentava se defender para, eventualmente, surpreender em algum contra-ataque.
Aos 41min, o São José teve uma grande chance com Paulinho, que avançou pela esquerda, fez cavadinha para tirar do goleiro e o zagueiro do Alvinegro tirou com o braço. No entanto, o árbitro não viu e deixou o lance seguir. Com isso, o placar se manteve em 1 a 0 para os cariocas até o intervalo.
Segundo tempo
Na etapa final, o Botafogo tentou voltar mais ofensivo e pressionou o São José nos primeiros dez minutos. Mas, aos 12min, a Águia assustou com Gabriel, que avançou pela esquerda, bateu cruzado e a bola desviou na zaga.
Ali, o time da região começou a tirar o Botafogo da zona de conforto. E mostrou que poderia tentar mudar a sorte do jogo.
Outra grande chegada joseense veio aos 26min, quando Marcão mandou a bomba de longe e o goleiro espalmou. Contudo, no lance seguinte, o Botafogo esfriou a empolgação da Águia. Em contra-ataque, a bola sobrou para Matheus Fortunato, que ajeitou e mandou a bomba no canto esquerdo: 2 a 0.
Depois, aos 33min, em cobrança de falta, o Botafogo aproveitou sobra de Arthur Izaque, que mandou um voleio e fez 3 a 0. No final, a Águia ainda tentou o gol de honra, mas não conseguiu.