OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE

ATENÇÃO: 5 são resgatados em acidente com ônibus e carreta em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente deixou cinco feridos
Acidente deixou cinco feridos

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público e um caminhão deixou cinco pessoas feridas no início da noite desta terça-feira (13), na Rodovia SP-050, em São José dos Campos. A colisão ocorreu no bairro Bom Sucesso, no sentido Monteiro Lobato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência. Segundo as informações oficiais, o ônibus transportava cerca de 25 passageiros. No caminhão estavam o motorista e um passageiro.

Ao todo, cinco vítimas precisaram de atendimento médico. Quatro delas foram socorridas por Unidades de Resgate e uma pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Entre os feridos estão: um homem de 22 anos, motorista do caminhão, com contusão no joelho esquerdo; um homem de 42 anos, motorista do ônibus, com contusão na região lombar; um homem de 32 anos, passageiro do caminhão, com contusões leves; uma mulher de 58 anos, passageira do ônibus, com ferimento corto-contuso no membro inferior esquerdo; uma mulher de 67 anos, passageira do ônibus, socorrida pelo Samu.

Todas as vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

De acordo com testemunhas, o ônibus envolvido no acidente pertence à linha 130, que faz o trajeto entre o distrito de São Francisco Xavier e o bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos. Com o impacto da colisão, diversos passageiros ficaram feridos.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

