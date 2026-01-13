Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público e um caminhão deixou cinco pessoas feridas no início da noite desta terça-feira (13), na Rodovia SP-050, em São José dos Campos. A colisão ocorreu no bairro Bom Sucesso, no sentido Monteiro Lobato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento da ocorrência. Segundo as informações oficiais, o ônibus transportava cerca de 25 passageiros. No caminhão estavam o motorista e um passageiro.