Do fim da noite de segunda-feira (12) até esta terça-feira (13), cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte viveram uma sequência de ocorrências violentas, com homicídios consumados em diferentes municípios.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Ubatuba, um homem foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em um estabelecimento da rua Pacaembu, em frente ao túnel da Estufa, no bairro Estufa I, na manhã desta terça. Segundo as informações apuradas, a vítima era cliente do local e foi atingida por cerca de 12 disparos. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta, atiraram e fugiram. A Polícia Militar isolou a área para a perícia da Polícia Científica, e a Polícia Civil iniciou as investigações. Até o momento, a vítima não foi identificada e a motivação do crime é desconhecida.
Em Taubaté, um jovem de 20 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, por volta das 11h40, na rua Projetada 3, no bairro São Gonçalo. Identificado como Gustavo, ele foi atingido após moradores relatarem a audição de ao menos quatro disparos. A Polícia Militar isolou o local, enquanto Polícia Civil e Polícia Científica realizaram a perícia. Não há informações oficiais sobre suspeitos ou sobre a dinâmica completa do crime.
Na madrugada, um homem foi encontrado morto em Guaratinguetá. O corpo foi localizado por volta das 3h30, na avenida Brasil, no bairro Engenheiro Neiva. A vítima apresentava ferimentos por arma de fogo na nuca e no tórax e não portava documentos. O caso é investigado pela Polícia Civil como possível execução e foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais.
Em Aparecida, a Polícia Civil apura um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio registrados por volta das 1h30, na rua José Murad, no bairro Vila Mariana. Dois jovens foram baleados em via pública. Um deles, de 26 anos, morreu após ser socorrido ao pronto-socorro. O outro, de 29 anos, foi encaminhado à UPA de Guaratinguetá. Diligências seguem para identificar e localizar o autor dos disparos.
Já em São José dos Campos, uma briga de trânsito terminou em morte na noite de segunda-feira, no bairro Jardim Bela Vista, região central. Uma jovem de 19 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo, e o companheiro dela, de 20 anos, ficou ferido. O suspeito foi detido e o caso registrado como homicídio consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo.
As ocorrências seguem sob investigação das polícias Civil e Militar, que trabalham para esclarecer as motivações e identificar os responsáveis pelos crimes.