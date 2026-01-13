Do fim da noite de segunda-feira (12) até esta terça-feira (13), cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte viveram uma sequência de ocorrências violentas, com homicídios consumados em diferentes municípios.

Em Ubatuba, um homem foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em um estabelecimento da rua Pacaembu, em frente ao túnel da Estufa, no bairro Estufa I, na manhã desta terça. Segundo as informações apuradas, a vítima era cliente do local e foi atingida por cerca de 12 disparos. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta, atiraram e fugiram. A Polícia Militar isolou a área para a perícia da Polícia Científica, e a Polícia Civil iniciou as investigações. Até o momento, a vítima não foi identificada e a motivação do crime é desconhecida.