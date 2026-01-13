A cidade de São José dos Campos registrou cerca de 1,3 mil descargas elétricas durante a chuva que atingiu o município na tarde desta terça-feira (13). O dado foi contabilizado pelo ELAT, laboratório ligado ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), e é considerado elevado para um intervalo de tempo relativamente curto.

O pico de raios coincidiu com o envio de um alerta severo de chuva forte emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A notificação foi disparada diretamente para os celulares da população por meio do sistema cell broadcast, conhecido como Defesa Civil Alerta, que aparece bloqueando a tela do aparelho e não depende de aplicativo ou mensagem SMS.