Imagens de uma câmera de segurança registraram o grave acidente de trânsito que deixou um motociclista de 34 anos seriamente ferido na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas imagens, é possível observar que o motociclista avança o cruzamento mesmo com o semáforo fechado, enquanto outros veículos permanecem parados aguardando a liberação do sinal. Na sequência, ele atinge em cheio um carro branco, que, com a força do impacto, acaba tombando na via. O motociclista praticamente voa ao bater.
O acidente ocorreu em frente a uma academia e mobilizou equipes de resgate. Segundo informações apuradas no local, o motociclista sofreu fratura exposta na perna esquerda, além de um ferimento no queixo.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional para avaliação médica e continuidade do tratamento.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.