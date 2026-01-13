Imagens de uma câmera de segurança registraram o grave acidente de trânsito que deixou um motociclista de 34 anos seriamente ferido na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Taubaté.

Nas imagens, é possível observar que o motociclista avança o cruzamento mesmo com o semáforo fechado, enquanto outros veículos permanecem parados aguardando a liberação do sinal. Na sequência, ele atinge em cheio um carro branco, que, com a força do impacto, acaba tombando na via. O motociclista praticamente voa ao bater.