15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Acidente na Tamoios deixa homem ferido no Contorno Sul

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Moto ficou destruída
Moto ficou destruída

Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (13) deixou um homem ferido na Rodovia dos Tamoios, no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima é um homem, cuja idade não foi informada. O atendimento ocorreu no km 17 do Contorno Sul da rodovia.

A ocorrência foi atendida por uma Unidade de Suporte Básico do Samu, com apoio das equipes de resgate da concessionária responsável pela via. Segundo os socorristas, a vítima apresentava suspeita de trauma no abdômen e no tórax.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado para avaliação médica. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários