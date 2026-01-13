Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (13) deixou um homem ferido na Rodovia dos Tamoios, no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima é um homem, cuja idade não foi informada. O atendimento ocorreu no km 17 do Contorno Sul da rodovia.
A ocorrência foi atendida por uma Unidade de Suporte Básico do Samu, com apoio das equipes de resgate da concessionária responsável pela via. Segundo os socorristas, a vítima apresentava suspeita de trauma no abdômen e no tórax.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado para avaliação médica. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente.