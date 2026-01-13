Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (13) deixou um homem ferido na Rodovia dos Tamoios, no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima é um homem, cuja idade não foi informada. O atendimento ocorreu no km 17 do Contorno Sul da rodovia.