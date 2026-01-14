15 de janeiro de 2026
Logo Sampi
SUSTO

VÍDEO mostra acidente entre ônibus e carreta em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em SJC
Um vídeo que mostra um grave acidente entre um ônibus do transporte público e uma carreta, ocorrido no início da noite desta terça-feira (13), que deixou várias pessoas feridas.

A colisão foi registrada na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. Segundo relatos de testemunhas, o ônibus envolvido pertence à linha 130, que faz o trajeto entre o distrito de São Francisco Xavier e o bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

