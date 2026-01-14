A jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, morta a tiros após uma briga de trânsito em São José dos Campos, vai ser sepultada nesta quarta-feira (14), na capital paulista. O autor do crime, um homem de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar e confessou os disparos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Jaqueline Limeira da Silva foi assassinada na noite de segunda-feira (12), após uma discussão no trânsito que terminou em tiros na região central de São José.