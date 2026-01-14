A jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, morta a tiros após uma briga de trânsito em São José dos Campos, vai ser sepultada nesta quarta-feira (14), na capital paulista. O autor do crime, um homem de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar e confessou os disparos.
Jaqueline Limeira da Silva foi assassinada na noite de segunda-feira (12), após uma discussão no trânsito que terminou em tiros na região central de São José.
O sepultamento será realizado ao meio-dia desta quarta-feira (14), no Cemitério Municipal Dom Bosco, no bairro de Perus, zona norte de São Paulo, conforme informações da Urbam.
A Polícia Civil identificou o autor dos disparos como João Victor Cintra de Jesus, de 26 anos. Além de matar Jaqueline, ele também atirou contra o marido da jovem, que conduzia a motocicleta e foi socorrido em estado grave ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
Segundo a Polícia Militar, João Victor foi localizado e preso no bairro Altos de Santana, na zona norte da cidade, durante patrulhamento do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Ele confessou o crime e teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil.
Como aconteceu a briga de trânsito
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou nas proximidades da Avenida Nelson D’Ávila, na região central. A discussão envolveu o motorista de uma motocicleta, marido de Jaqueline, e João Victor, que estava em outro veículo.
A esposa do suspeito, ouvida como testemunha, relatou que a discussão verbal se estendeu até a residência do casal, no bairro Jardim Bela Vista. Ela afirmou que, após chegar em casa, ouviu disparos, mas não presenciou quem atirou. Posteriormente, declarou acreditar que o marido foi o autor dos tiros.
Quando a Polícia Militar chegou à rua Doutor Gaspar Resende, encontrou Jaqueline caída no chão, já sem vida. O marido dela estava consciente, ferido no abdômen, e perguntava insistentemente sobre a esposa enquanto aguardava socorro.
A arma usada no crime não havia sido localizada até o encerramento do registro policial. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária, sendo investigado pelo 1º Distrito Policial.
João Victor foi indiciado por homicídio consumado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Quem era Jaqueline
Natural de São Paulo, Jaqueline havia se mudado para São José dos Campos há cerca de dois anos para viver com o marido. Ela trabalhava como vendedora em uma loja da cidade e era descrita por familiares como tranquila e muito querida.
Um tio da jovem lamentou a perda. “Era uma pessoa muito boa, ainda muito jovem. Veio morar aqui para construir a vida. Estou vindo por um motivo que nunca imaginei”, afirmou, em entrevista à TV Vanguarda.
A Polícia Civil segue investigando a dinâmica dos disparos, a motivação do crime e as responsabilidades penais no caso que chocou São José.