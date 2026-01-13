Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher e um bebê feridos na tarde desta terça-feira (13), em Caraguatatuba. A colisão ocorreu às 16h20, na Avenida José Herculano, no bairro Porto Novo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram duas vítimas: uma mulher de 31 anos e seu filho, um bebê de um ano de idade.