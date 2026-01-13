Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher e um bebê feridos na tarde desta terça-feira (13), em Caraguatatuba. A colisão ocorreu às 16h20, na Avenida José Herculano, no bairro Porto Novo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram duas vítimas: uma mulher de 31 anos e seu filho, um bebê de um ano de idade.
As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local do acidente e, em seguida, foram encaminhadas para uma unidade de saúde para avaliação médica e cuidados complementares. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Após o atendimento, a área foi sinalizada e deixada em segurança, ficando sob responsabilidade do policiamento para as providências cabíveis e a apuração das circunstâncias do acidente.