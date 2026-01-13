A família do aposentado José Frozino, de 69 anos, segue sem informações sobre o paradeiro dele desde o desaparecimento ocorrido em 25 de outubro. O caso continua cercado de mistério e tem causado angústia aos filhos e à esposa, que mantêm as buscas e aguardam respostas das investigações.

Morador de Taubaté, José foi visto pela última vez na noite do desaparecimento, quando imagens de câmeras de segurança o registraram em atitudes incomuns. Os vídeos mostram o idoso subindo no telhado da casa de um vizinho, aparentemente tentando se esconder após a passagem de um carro pela rua.