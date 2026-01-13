A família do aposentado José Frozino, de 69 anos, segue sem informações sobre o paradeiro dele desde o desaparecimento ocorrido em 25 de outubro. O caso continua cercado de mistério e tem causado angústia aos filhos e à esposa, que mantêm as buscas e aguardam respostas das investigações.
Morador de Taubaté, José foi visto pela última vez na noite do desaparecimento, quando imagens de câmeras de segurança o registraram em atitudes incomuns. Os vídeos mostram o idoso subindo no telhado da casa de um vizinho, aparentemente tentando se esconder após a passagem de um carro pela rua.
Em outras gravações, ele aparece caminhando pelos fundos da residência e, em seguida, entrando em um galpão abandonado após puxar uma cerca de arame. Desde então, não houve novos registros nem pistas concretas sobre o que teria acontecido.
A família relata que José saiu sem levar documentos, roupas ou telefone celular. Cerca de uma hora antes de desaparecer, ele enviou um áudio à filha Adriana Jovino, usando o celular da esposa, com uma mensagem considerada estranha e apreensiva.
Segundo Adriana, naquele dia o pai pediu para dormir em sua casa, algo que não costumava fazer. Ela percebeu que ele parecia aflito na mensagem e tentou contato ao chegar, mas ele já não atendia mais.
Após o desaparecimento, familiares e amigos realizaram buscas em áreas de mata próximas e em pontos indicados pelas imagens, mas não encontraram nenhum vestígio. A Polícia Civil de Taubaté segue investigando o caso e realizando diligências.
Para os filhos, o comportamento do aposentado não condiz com sua rotina. De acordo com o filho Fabiano da Silva, José sempre foi comunicativo, não enfrentava problemas financeiros e não tinha conflitos conhecidos.
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar José Frozino pode entrar em contato com a família pelos telefones (12) 98193-5069, com Adriana, ou (12) 98232-8184, com Fabiano, além de comunicar a polícia.