Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (13) enquanto cortava o cabelo em um estabelecimento localizado na rua Pacaembu, em frente ao túnel da Estufa, no bairro Ubatuba.

De acordo com as informações preliminares, a vítima estava no interior do local quando foi surpreendida pelos atiradores. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta, entraram no estabelecimento e efetuaram cerca de 12 disparos contra o cliente, fugindo logo em seguida.