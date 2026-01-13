15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Homem é executado a tiros dentro de barbearia em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Francisco Trevisan
Crime em Ubatuba
Crime em Ubatuba

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (13) enquanto cortava o cabelo em um estabelecimento localizado na rua Pacaembu, em frente ao túnel da Estufa, no bairro Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações preliminares, a vítima estava no interior do local quando foi surpreendida pelos atiradores. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta, entraram no estabelecimento e efetuaram cerca de 12 disparos contra o cliente, fugindo logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. A Polícia Civil também esteve presente e deu início às investigações.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada. A dinâmica completa do crime e a motivação ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários