Um adolescente de 15 anos morreu em um grave acidente de trânsito enquanto seguia para uma entrevista de emprego. Ele estava como passageiro de uma motocicleta envolvida na colisão e não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu na BR-153, em Ibaiti, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (12). A moto era conduzida por um jovem de 20 anos, que foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o impacto da batida foi intenso e o adolescente foi arremessado ao solo. A vítima, moradora de Japira, morreu ainda no local.
O caminhão envolvido no acidente era dirigido por um homem de 48 anos, morador de Ibaiti, que não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), IML (Instituto Médico Legal), Polícia Científica, Polícia Militar e PRF atenderam a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
O adolescente foi identificado como Victor Hugo da Silva. A morte do jovem gerou forte comoção nas redes sociais, onde familiares e amigos prestaram homenagens.