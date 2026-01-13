15 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Victor Hugo, 15 anos, morre quando ia para entrevista de emprego

Por Da Redação | Ibaiti (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Victor Hugo da Silva
Victor Hugo da Silva

Um adolescente de 15 anos morreu em um grave acidente de trânsito enquanto seguia para uma entrevista de emprego. Ele estava como passageiro de uma motocicleta envolvida na colisão e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na BR-153, em Ibaiti, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (12). A moto era conduzida por um jovem de 20 anos, que foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o impacto da batida foi intenso e o adolescente foi arremessado ao solo. A vítima, moradora de Japira, morreu ainda no local.

O caminhão envolvido no acidente era dirigido por um homem de 48 anos, morador de Ibaiti, que não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), IML (Instituto Médico Legal), Polícia Científica, Polícia Militar e PRF atenderam a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O adolescente foi identificado como Victor Hugo da Silva. A morte do jovem gerou forte comoção nas redes sociais, onde familiares e amigos prestaram homenagens.

