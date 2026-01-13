Um adolescente de 15 anos morreu em um grave acidente de trânsito enquanto seguia para uma entrevista de emprego. Ele estava como passageiro de uma motocicleta envolvida na colisão e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu na BR-153, em Ibaiti, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (12). A moto era conduzida por um jovem de 20 anos, que foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade.