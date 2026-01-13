Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma discussão entre vizinhos. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada durante uma briga na região central da cidade.