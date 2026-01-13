Uma criança de 10 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma discussão entre vizinhos. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (12), em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada durante uma briga na região central da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança era enteado de um dos homens envolvidos na discussão. Ela estava em casa e saiu para ver o que acontecia quando foi atingida por um tiro no pescoço.
O menino foi identificado como Edegar do Vale Correa. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas morreu pouco depois. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Passo Fundo.
O autor do disparo fugiu e é procurado pelas forças de segurança. Após o crime, o padrasto da criança teria incendiado uma casa e um veículo que, conforme relatos de testemunhas, pertenciam ao suspeito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.