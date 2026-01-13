A Polícia Civil investiga a morte de cinco pessoas da mesma família após um ataque violento que terminou com a prisão de um homem de 42 anos, apontado como autor do crime. Segundo a corporação, o suspeito confessou os assassinatos no momento da prisão e manteve a versão durante o depoimento.

O caso foi registrado em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. As vítimas foram encontradas em um conjunto de casas no mesmo terreno, no bairro Santa Cecília, todas com ferimentos causados por faca.