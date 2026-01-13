Um acidente de trânsito registrado no início da noite desta terça-feira (13) deixou diversas pessoas feridas na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.

A colisão envolveu uma carreta e um ônibus do transporte público. De acordo com testemunhas, o coletivo pertence à linha 130, que faz o trajeto entre o distrito de São Francisco Xavier e o bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José.