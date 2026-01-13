Um acidente de trânsito registrado no início da noite desta terça-feira (13) deixou diversas pessoas feridas na Rodovia SP-050, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A colisão envolveu uma carreta e um ônibus do transporte público. De acordo com testemunhas, o coletivo pertence à linha 130, que faz o trajeto entre o distrito de São Francisco Xavier e o bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José.
Ainda segundo relatos de pessoas que estavam no local, vários passageiros ficaram feridos em decorrência do impacto. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, que receberam os primeiros socorros no local.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o número exato de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.