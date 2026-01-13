Uma professora de 51 anos morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, registrado no fim da tarde de domingo (11). A vítima não resistiu aos ferimentos após ser arremessada na pista com a força da colisão.

O acidente aconteceu em Passo Fundo. Marindia Woll Pinheiro estava na garupa de uma motocicleta que seguia no sentido Ernestina–Passo Fundo quando teve a frente cortada por uma GM Blazer que realizava uma manobra para acessar a rodovia.