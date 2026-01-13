15 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Professora de 51 anos morre após moto ser atingida por carro

Por Da Redação | Passo Fundo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Marindia Woll Pinheiro
Marindia Woll Pinheiro

Uma professora de 51 anos morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, registrado no fim da tarde de domingo (11). A vítima não resistiu aos ferimentos após ser arremessada na pista com a força da colisão.

O acidente aconteceu em Passo Fundo. Marindia Woll Pinheiro estava na garupa de uma motocicleta que seguia no sentido Ernestina–Passo Fundo quando teve a frente cortada por uma GM Blazer que realizava uma manobra para acessar a rodovia.

Com o impacto, a professora foi lançada ao solo e morreu ainda no local. O motorista do carro envolvido não prestou socorro e fugiu após a batida.

