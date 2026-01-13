O marido da influenciadora Isabel Veloso revelou, nesta terça-feira (13), o destino dado às cinzas da esposa, que morreu no último sábado (10). Segundo Lucas Borbas, o material foi transformado em um pequeno objeto em formato de coração, atendendo a um desejo manifestado por ela ainda em vida.
A declaração foi feita nas redes sociais, dias após a morte de Isabel, ocorrida em Curitiba. Em uma publicação emocionada, Lucas explicou que pretende carregar o objeto como forma de manter viva a memória da companheira.
No texto, ele afirmou que o coração não representa dor, mas companhia e lembrança do amor vivido pelo casal. Lucas também contou que planeja levar o objeto a um lugar que era um sonho da influenciadora, acompanhado do filho, de pouco mais de um ano.
Segundo ele, a intenção é contar à criança a história da mãe, destacando a forma intensa com que Isabel viveu e enfrentou os desafios. A influenciadora deixou um filho pequeno, fruto do relacionamento com Lucas.
Na homenagem, o marido destacou que Isabel permanece presente na vida da família. Para ele, a esposa não se tornou ausência, mas parte essencial da história que continuará sendo construída.
Antes de divulgar o pingente, Lucas já havia se manifestado após retornar do crematório. Na ocasião, ele reforçou que a decisão sobre o destino das cinzas partiu da própria Isabel e que apenas cumpriu a vontade da esposa.