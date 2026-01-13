O marido da influenciadora Isabel Veloso revelou, nesta terça-feira (13), o destino dado às cinzas da esposa, que morreu no último sábado (10). Segundo Lucas Borbas, o material foi transformado em um pequeno objeto em formato de coração, atendendo a um desejo manifestado por ela ainda em vida.

A declaração foi feita nas redes sociais, dias após a morte de Isabel, ocorrida em Curitiba. Em uma publicação emocionada, Lucas explicou que pretende carregar o objeto como forma de manter viva a memória da companheira.