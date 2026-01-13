Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão, ocorrido na noite de domingo (11). As vítimas são um casal e o filho de 7 anos, que não resistiram aos ferimentos após a colisão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente foi registrado na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), na altura de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Thales Mitsuro Ushizima, de 47 anos, Vanessa Patrícia Marcatto Azevedo Ushizima, de 45, e o filho Augusto Azevedo Ushizima, de 7.