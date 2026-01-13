Três pessoas da mesma família morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão, ocorrido na noite de domingo (11). As vítimas são um casal e o filho de 7 anos, que não resistiram aos ferimentos após a colisão.
O acidente foi registrado na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), na altura de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como Thales Mitsuro Ushizima, de 47 anos, Vanessa Patrícia Marcatto Azevedo Ushizima, de 45, e o filho Augusto Azevedo Ushizima, de 7.
Segundo o DER (Departamento de Estradas e Rodagem), a batida ocorreu por volta das 22h55, no km 141 da rodovia. A via precisou ser totalmente interditada e só foi liberada por volta das 15h35 da segunda-feira (12), após o trabalho das equipes de atendimento e remoção dos veículos.
O velório da família está marcado para esta quarta-feira (14), no Memorial VidaPrev, em Dracena, cidade onde moravam. O sepultamento ocorrerá às 10h, no Cemitério Municipal.
A morte da família causou comoção na região. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Dracena divulgou nota de pesar. Thales era proprietário da empresa ATR Agroambiental e associado à entidade.
O Colégio Anglo-CID, onde Augusto cursava o 2º ano do ensino fundamental, também manifestou solidariedade aos familiares. Já a Prefeitura de Castilho, na região de São José do Rio Preto, decretou luto oficial de três dias em apoio à família de Vanessa, filha do ex-vereador Valdir Camilo de Azevedo e da professora Lourdes Marcatto Azevedo.