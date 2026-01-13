Um homem de 35 anos foi preso preventivamente suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 28 anos, e o filho do casal, um bebê de quatro meses. Segundo a polícia, em uma das agressões ele teria tentado asfixiar a criança e atacado a mulher com socos e mordidas enquanto ela tentava proteger o filho.

A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia.