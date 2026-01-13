Um homem de 35 anos foi preso preventivamente suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 28 anos, e o filho do casal, um bebê de quatro meses. Segundo a polícia, em uma das agressões ele teria tentado asfixiar a criança e atacado a mulher com socos e mordidas enquanto ela tentava proteger o filho.
A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia.
De acordo com o registro policial, a vítima procurou a delegacia e relatou que sofria agressões frequentes por parte do companheiro. Ela afirmou ainda que, além da violência física, o suspeito tentou matar o bebê durante um dos episódios.
Após as agressões, mãe e filho foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo. Em seguida, ambos foram transferidos para unidades de saúde especializadas em Camaçari e Feira de Santana.
Durante a investigação, a polícia recebeu novas informações que apontam também para dano ao patrimônio da vítima e furto de dinheiro, fatos que passaram a integrar o inquérito.
O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Posteriormente, ele foi levado para a Polinter e permanece à disposição da Justiça.