Uma mulher de 29 anos, grávida de gêmeas, morreu após passar mal em casa e ser levada às pressas para o hospital. As duas bebês que ela esperava também não resistiram, apesar das tentativas médicas de salvá-las.
O caso ocorreu em Curitiba. Nycolle Fadel Sotto Navarro foi encontrada caída no banheiro da residência pelo marido, aparentemente já sem sinais vitais. Ele a socorreu imediatamente e a levou ao Hospital Vita, em um deslocamento que durou menos de 20 minutos.
Segundo as informações apuradas, o estado de saúde da jovem era extremamente grave ao dar entrada na unidade. A equipe médica realizou manobras de emergência e tentou um parto de urgência na tentativa de salvar as crianças, mas o procedimento não teve êxito.
Ainda conforme apuração, Nycolle possuía um problema de saúde prévio, que vinha sendo tratado e acompanhado durante a gestação.
A morte da jovem causou forte comoção entre familiares e amigos. Nycolle e o marido aguardavam com expectativa a chegada das filhas, que já haviam sido batizadas com os nomes de Laura e Maria Luísa. O casal tentava engravidar há algum tempo e chegou a passar por tratamento para conseguir a gestação.