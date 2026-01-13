15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Nycolle lutou, mas perdeu a vida após parto de emergência

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Nycolle Fadel Sotto Navarro
Nycolle Fadel Sotto Navarro

Uma mulher de 29 anos, grávida de gêmeas, morreu após passar mal em casa e ser levada às pressas para o hospital. As duas bebês que ela esperava também não resistiram, apesar das tentativas médicas de salvá-las.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Curitiba. Nycolle Fadel Sotto Navarro foi encontrada caída no banheiro da residência pelo marido, aparentemente já sem sinais vitais. Ele a socorreu imediatamente e a levou ao Hospital Vita, em um deslocamento que durou menos de 20 minutos.

Segundo as informações apuradas, o estado de saúde da jovem era extremamente grave ao dar entrada na unidade. A equipe médica realizou manobras de emergência e tentou um parto de urgência na tentativa de salvar as crianças, mas o procedimento não teve êxito.

Ainda conforme apuração, Nycolle possuía um problema de saúde prévio, que vinha sendo tratado e acompanhado durante a gestação.

A morte da jovem causou forte comoção entre familiares e amigos. Nycolle e o marido aguardavam com expectativa a chegada das filhas, que já haviam sido batizadas com os nomes de Laura e Maria Luísa. O casal tentava engravidar há algum tempo e chegou a passar por tratamento para conseguir a gestação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários