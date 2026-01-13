Uma mulher de 29 anos, grávida de gêmeas, morreu após passar mal em casa e ser levada às pressas para o hospital. As duas bebês que ela esperava também não resistiram, apesar das tentativas médicas de salvá-las.

O caso ocorreu em Curitiba. Nycolle Fadel Sotto Navarro foi encontrada caída no banheiro da residência pelo marido, aparentemente já sem sinais vitais. Ele a socorreu imediatamente e a levou ao Hospital Vita, em um deslocamento que durou menos de 20 minutos.