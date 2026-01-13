Uma mulher de 38 anos morreu após ser submetida a uma cirurgia feita por um homem que se passava por médico, sem qualquer formação na área. O procedimento ilegal foi realizado enquanto o falso profissional assistia a vídeos na internet e, segundo relatos, estava embriagado no momento da operação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na cidade de Barabanki, na Índia. A vítima, Munishra Rawat, era operária e mãe de três filhos. Ela procurou atendimento no dia 4 de dezembro, após sentir fortes dores abdominais, e foi levada pelo marido a uma clínica particular.
De acordo com a família, o estabelecimento funcionava sem licença sanitária ou registro junto ao Departamento de Saúde. O responsável pelo local, Gyan Prakash Mishra, teria diagnosticado de forma equivocada o problema como “pedras” e indicado uma cirurgia de urgência.
Mesmo sem formação médica, Mishra iniciou o procedimento assistindo a um tutorial no YouTube. Familiares afirmam que ele aparentava estar alcoolizado durante a cirurgia. O homem contou ainda com a ajuda do sobrinho, Vivek Kumar Mishra.
Segundo a denúncia registrada na polícia, os dois realizaram cortes profundos e desordenados, atingindo artérias e veias importantes. A paciente sofreu intensa perda de sangue e não recebeu anestesia adequada nem cuidados básicos de esterilização.
Com o agravamento do quadro, Munishra foi encaminhada a um hospital público no dia seguinte. Ela não resistiu às complicações e morreu na noite de 6 de dezembro. A autópsia apontou hemorragia interna causada por incisões mal executadas como causa da morte, descartando apendicite ou cálculos biliares.