15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Falso médico mata paciente após aprender cirurgia no YouTube

Por Da Redação | Barabanki, na Índia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Falso médico mata paciente após aprender cirurgia no YouTube
Falso médico mata paciente após aprender cirurgia no YouTube

Uma mulher de 38 anos morreu após ser submetida a uma cirurgia feita por um homem que se passava por médico, sem qualquer formação na área. O procedimento ilegal foi realizado enquanto o falso profissional assistia a vídeos na internet e, segundo relatos, estava embriagado no momento da operação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na cidade de Barabanki, na Índia. A vítima, Munishra Rawat, era operária e mãe de três filhos. Ela procurou atendimento no dia 4 de dezembro, após sentir fortes dores abdominais, e foi levada pelo marido a uma clínica particular.

De acordo com a família, o estabelecimento funcionava sem licença sanitária ou registro junto ao Departamento de Saúde. O responsável pelo local, Gyan Prakash Mishra, teria diagnosticado de forma equivocada o problema como “pedras” e indicado uma cirurgia de urgência.

Mesmo sem formação médica, Mishra iniciou o procedimento assistindo a um tutorial no YouTube. Familiares afirmam que ele aparentava estar alcoolizado durante a cirurgia. O homem contou ainda com a ajuda do sobrinho, Vivek Kumar Mishra.

Segundo a denúncia registrada na polícia, os dois realizaram cortes profundos e desordenados, atingindo artérias e veias importantes. A paciente sofreu intensa perda de sangue e não recebeu anestesia adequada nem cuidados básicos de esterilização.

Com o agravamento do quadro, Munishra foi encaminhada a um hospital público no dia seguinte. Ela não resistiu às complicações e morreu na noite de 6 de dezembro. A autópsia apontou hemorragia interna causada por incisões mal executadas como causa da morte, descartando apendicite ou cálculos biliares.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários