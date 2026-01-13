Uma mulher de 38 anos morreu após ser submetida a uma cirurgia feita por um homem que se passava por médico, sem qualquer formação na área. O procedimento ilegal foi realizado enquanto o falso profissional assistia a vídeos na internet e, segundo relatos, estava embriagado no momento da operação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na cidade de Barabanki, na Índia. A vítima, Munishra Rawat, era operária e mãe de três filhos. Ela procurou atendimento no dia 4 de dezembro, após sentir fortes dores abdominais, e foi levada pelo marido a uma clínica particular.