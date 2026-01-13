Uma menina de 11 anos morreu após ficar presa pelo cabelo no sistema de sucção de uma piscina. A vítima, identificada como Anna Clara Soares de Britto, se afogou enquanto brincava com uma amiga, e o acidente foi registrado por uma câmera de segurança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na piscina da chácara dos avós da criança, em Campinas, no interior de São Paulo. As imagens mostram Anna Clara se divertindo com uma amiga de 15 anos, enquanto dois adultos acompanhavam a movimentação à beira da piscina.
Em determinado momento, a menina mergulhou com parte do corpo dentro da água e as pernas apoiadas fora da piscina. Na sequência, o cabelo foi sugado pelo sistema de sucção, impedindo que ela conseguisse se soltar.
Segundo as informações apuradas, a criança permaneceu submersa por cerca de 15 minutos. No vídeo, é possível vê-la se debatendo por alguns instantes, até perder as forças e parar de se mover.
Ao notar que algo estava errado, a amiga chamou os adultos, que entraram na piscina para tentar socorrê-la. O resgate foi acionado, mas, quando as equipes de socorro chegaram, Anna Clara já estava sem vida.