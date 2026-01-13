Uma menina de 11 anos morreu após ficar presa pelo cabelo no sistema de sucção de uma piscina. A vítima, identificada como Anna Clara Soares de Britto, se afogou enquanto brincava com uma amiga, e o acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

O caso ocorreu na piscina da chácara dos avós da criança, em Campinas, no interior de São Paulo. As imagens mostram Anna Clara se divertindo com uma amiga de 15 anos, enquanto dois adultos acompanhavam a movimentação à beira da piscina.