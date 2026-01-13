Com mais de 30 registros policiais, o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, foi preso no último domingo (28) após a polícia localizar um corpo carbonizado. Ele é investigado por homicídio e é apontado como suspeito de envolvimento em um suposto ritual satânico, hipótese que ainda é apurada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

O caso ocorreu em uma área rural do Sol Nascente, onde o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado. O local foi isolado para o trabalho da perícia, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima.