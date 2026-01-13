15 de janeiro de 2026
MACABRO

Advogado matou homem em ritual satânico e violou cemitério

Por Da Redação | Sol Nascente (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
Com mais de 30 registros policiais, o advogado João Paulo Leandro Mendes Mendonça Carrera, de 34 anos, foi preso no último domingo (28) após a polícia localizar um corpo carbonizado. Ele é investigado por homicídio e é apontado como suspeito de envolvimento em um suposto ritual satânico, hipótese que ainda é apurada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

O caso ocorreu em uma área rural do Sol Nascente, onde o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado. O local foi isolado para o trabalho da perícia, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima.

Segundo a 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, o histórico criminal do advogado é extenso. Apenas neste ano, ele foi preso por envolvimento em rituais considerados macabros no cemitério de Taguatinga, onde, conforme registros policiais, abria túmulos e colocava objetos dentro das covas.

Ainda de acordo com a polícia, em agosto ele teria sido flagrado nessas ações no cemitério. Já em setembro, voltou a ser detido por porte de arma branca e de um simulacro. No ano passado, também respondeu por ameaça, entre outras ocorrências.

As investigações iniciais apontam que a motivação do crime pode estar ligada a um suposto ritual satânico. A linha de apuração, no entanto, segue em análise e ainda não foi oficialmente confirmada pela Polícia Civil.

