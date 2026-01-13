A jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, morta a tiros durante uma briga de trânsito na noite de segunda-feira (12), havia se mudado para São José dos Campos há dois anos e trabalhava como vendedora em uma loja da cidade.
Natural de São Paulo, Jaqueline havia se mudado para São José com o objetivo de morar com o marido, o amor de sua vida, que também foi baleado durante a briga de trânsito, mas sobreviveu. Após o crime, familiares da jovem deixaram a capital paulista e viajaram até o Vale do Paraíba para acompanhar os desdobramentos do caso e os procedimentos de despedida.
Em entrevista a TV Vanguarda, um tio da vítima descreveu Jaqueline como uma pessoa tranquila e querida pela família. “Era uma pessoa muito boa, ainda muito jovem. Veio morar aqui para construir a vida. Estou vindo por um motivo que nunca imaginei”, afirmou.
O crime.
Jaqueline estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro quando o casal se envolveu em uma discussão com o motorista de um carro. Durante a briga, os dois ocupantes da moto foram atingidos por disparos de arma de fogo.
Jaqueline morreu no local. O namorado foi baleado no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal da Vila Industrial. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dele.
O motorista do carro, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante e identificado como João Victor Cintra de Jesus. Em nota, a defesa informou que as investigações ainda estão em fase inicial e que o suspeito colaborou com as autoridades.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta das 22h, na Rua Doutor Gaspar Resende, no bairro Jardim Bela Vista, na região central da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.