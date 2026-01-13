A jovem Jaqueline Limeira da Silva, de 19 anos, morta a tiros durante uma briga de trânsito na noite de segunda-feira (12), havia se mudado para São José dos Campos há dois anos e trabalhava como vendedora em uma loja da cidade.

Natural de São Paulo, Jaqueline havia se mudado para São José com o objetivo de morar com o marido, o amor de sua vida, que também foi baleado durante a briga de trânsito, mas sobreviveu. Após o crime, familiares da jovem deixaram a capital paulista e viajaram até o Vale do Paraíba para acompanhar os desdobramentos do caso e os procedimentos de despedida.