Moradores de São José dos Campos receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 17h30 desta terça-feira (13).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na cidade, com impacto direto também nos municípios vizinhos.
O alerta utiliza o sistema de avisos de emergência que emite sinal sonoro e sobrepõe aplicativos na tela do aparelho, visando informar a população com avisos de segurança.
De acordo com o órgão, as instabilidades climáticas exigem atenção redobrada de quem está na cidade e na região.
"Defesa Civil: Chuva forte se espalhando em São José dos Campos. Tem raios, vento e condição de granizo. Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro", diz o conteúdo da mensagem.
Recomendações
Devido à intensidade das chuvas e ao risco de descargas elétricas, as autoridades recomendam:
Proteção imediata: Buscar abrigo em edificações e evitar permanecer em áreas abertas.
Atenção aos raios: Manter distância de objetos metálicos, árvores e estruturas isoladas.
Trânsito: Condutores em rodovias devem redobrar o cuidado, pois o vento e a chuva podem comprometer a visibilidade e causar queda de galhos.
Evitar deslocamentos: A orientação é não realizar trajetos desnecessários até que as condições climáticas apresentem melhora.
O monitoramento segue em tempo real para toda a região, com o alerta permanecendo vigente para as próximas horas.