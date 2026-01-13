15 de janeiro de 2026
TEMPESTADE

AGORA: Defesa emite alerta de risco severo para chuva em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Alerta da Defesa Civil em São José dos Campos
Alerta da Defesa Civil em São José dos Campos

Moradores de São José dos Campos receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 17h30 desta terça-feira (13).

A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na cidade, com impacto direto também nos municípios vizinhos.

O alerta utiliza o sistema de avisos de emergência que emite sinal sonoro e sobrepõe aplicativos na tela do aparelho, visando informar a população com avisos de segurança.

De acordo com o órgão, as instabilidades climáticas exigem atenção redobrada de quem está na cidade e na região.

"Defesa Civil: Chuva forte se espalhando em São José dos Campos. Tem raios, vento e condição de granizo. Atinge municípios vizinhos. Mantenha-se em local seguro", diz o conteúdo da mensagem.

Recomendações

Devido à intensidade das chuvas e ao risco de descargas elétricas, as autoridades recomendam:

Proteção imediata: Buscar abrigo em edificações e evitar permanecer em áreas abertas.

Atenção aos raios: Manter distância de objetos metálicos, árvores e estruturas isoladas.

Trânsito: Condutores em rodovias devem redobrar o cuidado, pois o vento e a chuva podem comprometer a visibilidade e causar queda de galhos.

Evitar deslocamentos: A orientação é não realizar trajetos desnecessários até que as condições climáticas apresentem melhora.

O monitoramento segue em tempo real para toda a região, com o alerta permanecendo vigente para as próximas horas.

