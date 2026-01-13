Moradores de São José dos Campos receberam um alerta de "nível severo" da Defesa Civil do Estado diretamente em seus celulares por volta das 17h30 desta terça-feira (13).

A mensagem de emergência adverte para a ocorrência de chuva forte, raios e ventos na cidade, com impacto direto também nos municípios vizinhos.