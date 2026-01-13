O TCE (Tribunal de Contas do Estado) determinou a anulação de uma licitação aberta pela Prefeitura de Taubaté para a contratação do serviço de transporte escolar para a zona rural da cidade.

Publicada no diário oficial nessa segunda-feira (12), a decisão cita que o edital não trazia informações básicas para a formulação de propostas, como quantidade de veículos, motoristas e monitores necessários para a execução do serviço.