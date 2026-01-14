A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté completa 50 anos nesta quarta-feira (14) alcançando números expressivos e um lugar na história da marca no país.
Segundo a montadora, a unidade atingiu 8 milhões de veículos produzidos desde 1976, quando foi inaugurada. Atualmente, a planta de Taubaté produz dois carros que se tornaram sucesso de vendas no Brasil e de exportações: o SUV Tera e o hatch Polo.
Outros ícones da Volks também contribuíram para esse marco de Taubaté, como o Passat, Gol, Voyage, Parati, Saveiro e up!, que fazem parte da trajetória da fábrica.
Com alta tecnologia e qualidade em processos produtivos, a fábrica de Taubaté é responsável por 30,5% das 26,2 milhões de unidades produzidas pela Volkswagen do Brasil em 72 anos. A Volkswagen é a maior fabricante de automóveis do país e também a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,4 milhões de unidades embarcadas para 147 mercados, desde 1970.
A fábrica de Taubaté possui 3,70 milhões de m² de área total, sendo 392 mil m² de área construída (foto abaixo). Durante 42 anos, a unidade produziu o best-seller VW Gol, líder de vendas no Brasil por 27 anos.
Com início da produção em 1980, o VW Gol foi o modelo mais produzido do país (mais de 8,5 milhões de unidades fabricadas em Taubaté e na Anchieta, em São Bernardo do Campo, sendo 7 milhões vendidas no Brasil) e o mais exportado (mais de 1,5 milhão de unidades embarcadas).
No ano passado, a montadora lançou o SUV Tera, projeto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil. A fabricação começou em 2 de abril de 2025, exclusivamente na fábrica de Taubaté.
Desde então, já foram produzidas mais de 70 mil unidades do Tera. O carro conquistou recordes inéditos de vendas no Brasil: em apenas quatro meses (chegou às concessionárias em 5 de junho) já se tornou o SUV mais vendido do Brasil, em setembro, outubro e novembro.
O Tera também é o segundo modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil neste ano. Já são 25.722 unidades embarcadas para 18 mercados da América Latina, até novembro (Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Guatemala, Bolívia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curaçao, St. Maarten e Aruba, por ordem de volume recebido).
“Celebrar 8 milhões de veículos produzidos em Taubaté é reconhecer a importância dessa fábrica para a história da Volkswagen e para o setor automotivo brasileiro. Desde 1976, Taubaté foi berço de ícones que marcaram gerações, como Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Passat e up!, e hoje continua escrevendo essa história com novos protagonistas: o Tera e o Polo, que são fenômenos de vendas no Brasil e em outros importantes”, disse Vilque Rojas, plant manager da Volkswagen do Brasil em Taubaté mercados da América Latina.
“Por trás de cada veículo estão milhares de pessoas colaboradoras que transformam tecnologia em mobilidade e sonhos em realidade. Esse marco é, acima de tudo, uma homenagem a essas pessoas que ajudam a construir a nossa trajetória de sucesso todos os dias com engajamento e paixão”, completou.