A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté completa 50 anos nesta quarta-feira (14) alcançando números expressivos e um lugar na história da marca no país.

Segundo a montadora, a unidade atingiu 8 milhões de veículos produzidos desde 1976, quando foi inaugurada. Atualmente, a planta de Taubaté produz dois carros que se tornaram sucesso de vendas no Brasil e de exportações: o SUV Tera e o hatch Polo.