Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado horas depois da morte de um jovem de cerca de 20 anos em Taubaté. A vítima morreu baleada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu por volta das 11h40 nesta terça-feira (13), na Projetada 3, no bairro São Gonçalo. A vítima foi identificada como Gustavo.
Ao menos quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos no local do crime. Um dos tiros teria atingido a cabeça do jovem.
Testemunhas relataram que o autor chegou usando o capuz de uma blusa de frio, enquanto a vítima conversava com amigos, e efetuou os disparos. O caso será é investigado pela Polícia Civil.
Após o homicídio em Taubaté, equipes do Baep direcionaram o patrulhamento para a saturação da área. Por volta das 15h10, no bairro Marlene Miranda, os policiais abordaram um homem.
Na busca pessoal, foram encontrados um revólver calibre .32 municiado e um simulacro de pistola em sua cintura. O homem foi levado ao Plantão Policial de Taubaté. Há suspeita de envolvimento dele no homicídio no bairro São Gonçalo.