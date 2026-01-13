15 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Baep prende homem armado após homicídio de jovem em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Arma apreendida com o suspeito preso em Taubaté
Arma apreendida com o suspeito preso em Taubaté

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado horas depois da morte de um jovem de cerca de 20 anos em Taubaté. A vítima morreu baleada.

O crime aconteceu por volta das 11h40 nesta terça-feira (13), na Projetada 3, no bairro São Gonçalo. A vítima foi identificada como Gustavo.

Ao menos quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos no local do crime. Um dos tiros teria atingido a cabeça do jovem.

Testemunhas relataram que o autor chegou usando o capuz de uma blusa de frio, enquanto a vítima conversava com amigos, e efetuou os disparos. O caso será é investigado pela Polícia Civil.

Após o homicídio em Taubaté, equipes do Baep direcionaram o patrulhamento para a saturação da área. Por volta das 15h10, no bairro Marlene Miranda, os policiais abordaram um homem.

Na busca pessoal, foram encontrados um revólver calibre .32 municiado e um simulacro de pistola em sua cintura. O homem foi levado ao Plantão Policial de Taubaté. Há suspeita de envolvimento dele no homicídio no bairro São Gonçalo.

