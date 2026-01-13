Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem armado horas depois da morte de um jovem de cerca de 20 anos em Taubaté. A vítima morreu baleada.

O crime aconteceu por volta das 11h40 nesta terça-feira (13), na Projetada 3, no bairro São Gonçalo. A vítima foi identificada como Gustavo.