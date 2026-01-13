Um casal de jovens recém-casados foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta segunda-feira (12), em Sinop, no Mato Grosso. As vítimas, identificadas como João Victor da Silva e Lavinia Eduarda Cichaseski, ambos de 20 anos, haviam oficializado o casamento em dezembro do ano passado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram localizados por volta das 16h20 dentro de uma quitinete no bairro Maria Vindilina, onde o casal morava. João Victor e Lavinia foram encontrados em um dos quartos da residência, deitados um sobre o outro, já sem sinais vitais. Um ventilador permanecia ligado no cômodo.