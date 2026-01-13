15 de janeiro de 2026
POLÍCIA INVESTIGA

Meu Deus! Jovens recém-casados são achados mortos dentro de casa

Um casal de jovens recém-casados foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde desta segunda-feira (12), em Sinop, no Mato Grosso. As vítimas, identificadas como João Victor da Silva e Lavinia Eduarda Cichaseski, ambos de 20 anos, haviam oficializado o casamento em dezembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram localizados por volta das 16h20 dentro de uma quitinete no bairro Maria Vindilina, onde o casal morava. João Victor e Lavinia foram encontrados em um dos quartos da residência, deitados um sobre o outro, já sem sinais vitais. Um ventilador permanecia ligado no cômodo.

Após a constatação das mortes, o imóvel foi isolado para os trabalhos da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos no local. Durante a vistoria, os peritos encontraram diversos objetos que podem ajudar a esclarecer o caso.

Entre os itens apreendidos estavam uma caneta sem a parte de tinta, com vestígios de pó branco, seringas e vários medicamentos. Segundo a polícia, os remédios são utilizados no tratamento de obesidade, ansiedade, transtorno do pânico, dependência de opioides e transtorno de déficit de atenção.

A Polícia Civil informou que a causa das mortes ainda não foi determinada e que o caso segue sob investigação. Exames periciais e laudos do IML (Instituto Médico Legal) devem apontar se houve intoxicação, overdose ou outra circunstância relacionada aos óbitos.

Até o momento, as autoridades não divulgaram hipóteses oficiais sobre o que teria provocado a morte do casal.

