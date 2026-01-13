Após dias de angústia, Igor Davi de Souza, de 18 anos, foi encontrado com vida nesta terça-feira (13), em São José dos Campos. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando havia sido visto pela última vez no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.
A informação foi confirmada por familiares, que desde o desaparecimento vinham realizando buscas por diversos pontos da cidade e pedindo ajuda à população. Igor havia saído de casa por volta das 17h20 levando apenas uma sacola com uma camiseta e uma bermuda.
No dia em que desapareceu, o jovem vestia bermuda azul da marca Nike e camisa preta do Santos. A falta de contato aumentou a apreensão da família, que chegou a relatar o desespero diante da ausência de informações sobre o paradeiro do rapaz.
O caso ganhou grande repercussão no Campo dos Alemães e em redes sociais, com moradores compartilhando informações e pedidos de ajuda para localizar Igor. Telefones de contato chegaram a ser divulgados para o recebimento de denúncias e possíveis pistas.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que Igor foi encontrado ou onde ele esteve durante o período em que permaneceu desaparecido. A família agradeceu o apoio e as mensagens recebidas durante as buscas.