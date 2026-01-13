Após dias de angústia, Igor Davi de Souza, de 18 anos, foi encontrado com vida nesta terça-feira (13), em São José dos Campos. O jovem estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando havia sido visto pela última vez no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.

A informação foi confirmada por familiares, que desde o desaparecimento vinham realizando buscas por diversos pontos da cidade e pedindo ajuda à população. Igor havia saído de casa por volta das 17h20 levando apenas uma sacola com uma camiseta e uma bermuda.