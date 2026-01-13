A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do motorista preso em flagrante após o caso que terminou na morte de Jaqueline Limeira da Silva, 19 anos, além do companheiro dela, de 20 anos, baleado em estado grave. Os tiros foram dados no Jardim Bela Vista, na região central de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12). O suspeito deve passar por audiência de custódia.

No boletim de ocorrência, o plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) registra que o delegado pediu a prisão preventiva do motorista identificado como João Victor Cintra de Jesus, de 26 anos, apontado como autor dos disparos após uma confusão que começou como briga de trânsito e evoluiu para perseguição e tiros.