A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do motorista preso em flagrante após o caso que terminou na morte de Jaqueline Limeira da Silva, 19 anos, além do companheiro dela, de 20 anos, baleado em estado grave. Os tiros foram dados no Jardim Bela Vista, na região central de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12). O suspeito deve passar por audiência de custódia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No boletim de ocorrência, o plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) registra que o delegado pediu a prisão preventiva do motorista identificado como João Victor Cintra de Jesus, de 26 anos, apontado como autor dos disparos após uma confusão que começou como briga de trânsito e evoluiu para perseguição e tiros.
O caso foi registrado como homicídio consumado (morte de Jaqueline), homicídio tentado (contra o motociclista) e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o registro, o suspeito foi capturado e apresentado na CPJ como flagrante. O boletim aponta que, pelas penas somadas, os crimes foram tratados como inafiançáveis no plantão, e por isso não houve arbitramento de fiança.
O documento informa que o delegado pediu a prisão preventiva do motorista com base nos requisitos previstos no Código de Processo Penal, citando a necessidade de garantia da ordem pública, a apuração completa e a futura aplicação da lei penal. Um ponto destacado no registro é que a arma supostamente usada não havia sido localizada até a conclusão do boletim.
Briga, perseguição e morte
De acordo com relato colhido pela polícia, a confusão teria começado perto de um Habib’s, na avenida Nelson D’Ávila, e seguido até o Jardim Bela Vista. A PM foi acionada após ligações relatando disparos. No local, Jaqueline foi encontrada sem vida e o motociclista ferido no abdômen, sendo socorrido ao Hospital Municipal, na Vila Industrial.
O boletim registra ainda que o suspeito teria confessado por telefone e alegado legítima defesa, versão que será analisada ao longo da investigação. Ele deve passar por audiência de custódia, quando o juiz avalia a legalidade da prisão, as condições em que ocorreu e define as medidas cabíveis.