Baleado e caído no chão, o marido de Jaqueline Limeira da Silva, 19 anos, morta a tiros após uma briga de trânsito em São José dos Campos, perguntava a todo instante aos policiais sobre a esposa, sem saber que ela já estava morta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tragédia aconteceu na noite de segunda-feira (12), no Jardim Bela Vista, na região central de São José, onde Jaqueline foi morta após ser atingida por tiros. O marido dela também foi baleado, mas sobreviveu e foi levado para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, em estado grave.