Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (12), durante diligência de policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A equipe avistou um suspeito com as características informadas e realizou a abordagem.
Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido com base no artigo 147 do Código Penal (ameaça).
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.