Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (12), durante diligência de policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

