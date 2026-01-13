A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira (13) três mandantes do assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros de fuzis, aos 64 anos, em 15 de setembro de 2025, em Praia Grande, na Baixada Santista. Um dos detidos foi encontrado em Caraguatatuba.

Entre os presos está Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), além de outros dois criminosos conhecidos como Velhote e Serginho. A informação é do repórter Josmar Jozino, colunista do portal UOL.