OVALE CAST

Bichos, matas e povos: fotógrafo Ricardo Martins fala da carreira

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
OVALE
Fotógrafo e documentarista Ricardo Martins na redação de OVALE
Fotógrafo e documentarista Ricardo Martins na redação de OVALE

Finalista do Prêmio Jabuti 2025 com o livro “Os Últimos Filhos da Floresta”, o fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, do Vale do Paraíba, falou sobre sua carreira e as muitas aventuras que viveu em florestas e lugares distantes do Brasil e do mundo durante participação no “Que História”, quadro de OVALE Cast, o podcast de OVALE.

O livro retrata a vida e a força do povo Yanomami, além de destacar a urgência da preservação dos povos originários. Parte da renda do projeto é revertida para a doação de materiais destinados à construção de uma escola indígena na aldeia Hemare Pi Wei, em território Yanomami, na Amazônia.

O fotógrafo é autor de 15 livros e já recebeu o Prêmio Jabuti em 2012, na categoria Melhor Fotografia. Seu trabalho circula em instituições como a Unesco, em Paris, e a Galeria Tretyakov, em Moscou, além de produções audiovisuais em plataformas de streaming e televisão.

Martins se especializou em retratar a natureza, povos originários e locais distantes do cotidiano da maioria das pessoas. Segundo ele, é uma forma de apresentar o Brasil para os brasileiros.

“Acho que o brasileiro ainda não conhece bem a sua casa, o seu quintal. O Brasil são vários países dentro de um país. E acho que falta muito para o brasileiro de conhecer mais. Pantanal, Amazônia, Cerrado, tantos lugares que o brasileiro não conhece. Isso está mudando, mas falta muito”, disse Martins.

Ao longo de quase uma hora de conversa, o fotógrafo contou suas principais aventuras durante a carreira, os locais mais distantes que já visitou, as maravilhas da natureza que registrou com suas lentes e a urgência de preservar a natureza e os povos originários.

O quadro “Que História” também contou com a participação de Xandu Alves, repórter especial de OVALE.

