Finalista do Prêmio Jabuti 2025 com o livro “Os Últimos Filhos da Floresta”, o fotógrafo e documentarista Ricardo Martins, do Vale do Paraíba, falou sobre sua carreira e as muitas aventuras que viveu em florestas e lugares distantes do Brasil e do mundo durante participação no “Que História”, quadro de OVALE Cast, o podcast de OVALE.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O livro retrata a vida e a força do povo Yanomami, além de destacar a urgência da preservação dos povos originários. Parte da renda do projeto é revertida para a doação de materiais destinados à construção de uma escola indígena na aldeia Hemare Pi Wei, em território Yanomami, na Amazônia.