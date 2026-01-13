15 de janeiro de 2026
Ônibus sofre pane mecânica na Tamoios durante a madrugada

Por Da redação | Caraguatatuba
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Ônibus permaneceu no acostamento
Um ônibus que seguia de São Paulo com destino a Angra dos Reis (RJ) sofreu uma pane mecânica na madrugada desta terça-feira (13) na rodovia SPI 097/055, trecho da Rodovia dos Tamoios.

O incidente ocorreu por volta das 3h02, no km 10,700, sentido oeste, no município de Caraguatatuba.

De acordo com o relatório da concessionária Tamoios, o veículo seguia pela faixa 2 de rolamento quando apresentou a falha, parando sobre o acostamento.

Sete passageiros estavam a bordo no momento da ocorrência e todos saíram ilesos.

Os usuários foram retirados e, por volta das 3h38, seguiram viagem em outro veículo.

O condutor permaneceu no local no aguardo de auxílio mecânico.

A interdição do acostamento para a guarda do veículo durou quase três horas, sendo oficialmente encerrada às 5h44.

