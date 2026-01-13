Um ônibus que seguia de São Paulo com destino a Angra dos Reis (RJ) sofreu uma pane mecânica na madrugada desta terça-feira (13) na rodovia SPI 097/055, trecho da Rodovia dos Tamoios.

O incidente ocorreu por volta das 3h02, no km 10,700, sentido oeste, no município de Caraguatatuba.

