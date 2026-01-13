O Taubaté recebe o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (14), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.
Esse será o primeiro jogo em casa na temporada e, além disso, marca o reencontro com a torcida, algo que não acontece desde agosto de 2025, quando se despediu ainda na primeira fase da Copa Paulista com vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano.
Agora, a realidade é outra e o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, quer fazer bonito diante da torcida. Até porque, na estreia, arrancou um empate por 0 a 0 contra o Sertãozinho, fora de casa, quando reclamou muito de um gol legítimo mal anulado no final da partida.
E, como foi melhor que o Touro durante maior parte do jogo, mesmo como visitante, anima o torcedor para o primeiro jogo em casa. E o Burro da Central terá pela frente um time que, até a temporada passada, era o Oeste de Barueri, mas que em 2026 mudou de nome e de sede. Na estreia, em casa, empatou também por 0 a 0 com a Ferroviária, uma das favoritas ao acesso e que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico é Moacir Junior, que no ano passado comandou o São José no início da Série A-2.
No jogo de logo mais, o treinador taubateano deverá manter a mesma formação que iniciou o jogo em Sertãozinho. Se vencer, já poderá embalar para a sequência do campeonato.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Luizao, Renan Diniz e Eduardo Diniz; Mika, Maranhao, Yamada Bernardo Rosa e Wesley Fraga; Romarinho e Luan Santos. Técnico: Dyego Coelho
Osasco Sporting
Andrey; Caio César, Gabriel Travassos, Sérgio Raphael e Ailton; Grígor, Elilson e José Leonardo; José Romualdo, Bryam Gomes e Rubens Coura. Técnico: Moacir Júnior
Árbitro: Marianna Nanni Batalha. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Horário: 20h