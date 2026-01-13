O Taubaté recebe o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (14), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

Esse será o primeiro jogo em casa na temporada e, além disso, marca o reencontro com a torcida, algo que não acontece desde agosto de 2025, quando se despediu ainda na primeira fase da Copa Paulista com vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano.