O Viapol São José recebe o Praia Clube na tarde desta quarta-feira (14), a partir das 18h30, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela segunda rodada do returno da Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.
E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, vai para este jogo um pouco mais animado. Afinal de contas, no último sábado, venceu também em casa o Suzano por 3 a 1, com uma atuação consistente.
Ainda assim, a situação da equipe joseense é dramática, já que segue na zona de rebaixamento para a Superliga B. Entre os 12 participantes, inicia a rodada em 11º lugar, com 11 pontos e três vitórias somadas em 12 jogos.
Mas, terá muitas dificuldades, pois o Praia Clube de Uberlândia é uma das principais forças do torneio. Na rodada passada, venceu o Goiás, também por 3 a 1, em casa, e está animado. No momento, os mineiros estão em terceiro lugar na classificação, com 26 pontos, somando dez vitórias e apenas duas derrotas.
