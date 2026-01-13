O Viapol São José recebe o Praia Clube na tarde desta quarta-feira (14), a partir das 18h30, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela segunda rodada do returno da Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, vai para este jogo um pouco mais animado. Afinal de contas, no último sábado, venceu também em casa o Suzano por 3 a 1, com uma atuação consistente.