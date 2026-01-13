Duas pessoas ficaram feridas após a moto em que elas estavam ser atingida e arrastada por um carro na região leste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (13).
De acordo com vídeo publicado nas redes sociais, o grave acidente de trânsito aconteceu no Jardim Motorama, no cruzamento entre a avenida das Rosas e a rua dos Jasmins. O local fica próximo à escola estadual Professor Alceu Maynard Araújo.
Não há informações oficiais sobre a causa do acidente. Um homem e uma mulher que estavam na moto foram arremessados ao chão após a batida de um carro, que ainda arrastou a moto por diversos metros.
Equipes de emergência foram acionadas para atender as vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou que as duas vítimas estavam na moto. O homem, de 52 anos, apresentava escoriações generalizadas. A mulher, de 41 anos, tinha um ferimento lácero-contuso em membro inferior esquerdo.
Ambas receberam atendimento pré-hospitalar e foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
O condutor do automóvel fugiu do local antes da chegada das equipes. Não há informações adicionais sobre o estado clínico das vítimas até o momento.