Duas pessoas ficaram feridas após a moto em que elas estavam ser atingida e arrastada por um carro na região leste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com vídeo publicado nas redes sociais, o grave acidente de trânsito aconteceu no Jardim Motorama, no cruzamento entre a avenida das Rosas e a rua dos Jasmins. O local fica próximo à escola estadual Professor Alceu Maynard Araújo.