Uma briga de trânsito na Dutra, em trecho de Jacareí, terminou em agressão física e dano material contra um motorista na rodovia, na altura do Parque Meia Lua. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e dano, ambos consumados, e ocorreu na manhã desta segunda-feira (12/1).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um motorista de 41 anos, conduzia uma van de entregas quando seguia no sentido São José dos Campos/São Paulo, nas proximidades da região do Vista Verde, acesso à Dutra.