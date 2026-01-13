Uma briga de trânsito na Dutra, em trecho de Jacareí, terminou em agressão física e dano material contra um motorista na rodovia, na altura do Parque Meia Lua. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e dano, ambos consumados, e ocorreu na manhã desta segunda-feira (12/1).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um motorista de 41 anos, conduzia uma van de entregas quando seguia no sentido São José dos Campos/São Paulo, nas proximidades da região do Vista Verde, acesso à Dutra.
Segundo o relato, o motorista trafegava pela faixa da direita e precisou realizar uma ultrapassagem devido a uma carreta em baixa velocidade. Neste momento, um caminhão que vinha atrás passou a colar na traseira do veículo, utilizando farol alto e buzina de forma insistente.
Após a ultrapassagem, o condutor do caminhão, ainda não identificado, passou a xingar a vítima. Mais à frente, o caminhão reduziu bruscamente a velocidade, impedindo novas ultrapassagens e realizando manobras perigosas, como freadas repentinas.
Agressão com barra de ferro após colisão
Já próximo ao Atacadão, no chamado "retão de Jacareí", quando a vítima tentou acessar a via à direita, o caminhão desviou novamente e colidiu com a traseira da van. Na sequência, o motorista do caminhão desceu do veículo portando uma barra de ferro.
Ao colocar a cabeça para fora da janela para questionar o ocorrido, o motorista da van foi atingido no braço ao tentar se defender de um golpe que seria direcionado ao rosto. A vítima também relatou que outros indivíduos acompanharam o agressor, alguns portando pedaços de madeira.
Diante da situação de risco, o motorista deixou o local imediatamente e se deslocou até o escritório da empresa onde trabalha. Em seguida, compareceu à Delegacia de Polícia de Jacareí para registrar a ocorrência.
O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Jacareí como lesão corporal e dano. A autoria do crime ainda é desconhecida.
A Polícia Civil orientou a vítima quanto ao prazo legal de seis meses para oferecer representação criminal assim que houver identificação dos autores.