Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam entorpecentes no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.
A ação aconteceu na noite de segunda-feira (12) quando a equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma denúncia de prática de tráfico de drogas na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, os policiais não encontraram os suspeitos, porém, durante uma vistoria nas imediações, encontraram uma sacola escondida em um buraco no muro de um terreno baldio.
No interior da sacola foram localizadas porções de drogas preparadas para venda. Ao todo foram apreendidas:
-
64 porções de maconha;
-
58 pinos de cocaína;
30 pedras de crack;
18 porções de haxixe.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada e as drogas permaneceram apreendidas para investigação.
A Polícia Militar de São José dos Campos segue com o patrulhamento intensificado na zona sul para coibir o tráfico de entorpecentes.