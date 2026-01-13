Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam entorpecentes no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.

A ação aconteceu na noite de segunda-feira (12) quando a equipe foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma denúncia de prática de tráfico de drogas na região.

