DESPEDIDA

Adeus, Celso Porto: músico morre na região aos 68 anos

Por Leandro Vaz | Guararema
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Celso Porto
Celso Porto

Morreu na segunda-feira (12) Celso Porto, aos 68 anos, figura marcante do entretenimento e da cultura popular de Guararema. Conhecido carinhosamente como Celsão, ele construiu uma trajetória reconhecida pelo carisma, pela proximidade com o público e pela contribuição ao cenário cultural da cidade.

Ao longo de décadas, Celso Porto conquistou diferentes gerações com seu jeito simples, espontâneo e humano, tornando-se um personagem querido da vida guararemense. Sua presença era associada ao bom humor, à alegria e à capacidade de criar conexões genuínas com as pessoas, deixando uma marca afetiva profunda na comunidade.

Segundo informações da família, o velório será realizado nesta terça-feira (13), a partir das 18h até as 22h, no Guararema Futebol Clube. A despedida será retomada na quarta-feira (14), das 8h às 10h, no mesmo local. O sepultamento está marcado para as 10h30, no Cemitério Municipal São Benedito.

Celso Porto deixa familiares, amigos e admiradores. A causa da morte não foi confirmada.

