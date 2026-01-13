Morreu na segunda-feira (12) Celso Porto, aos 68 anos, figura marcante do entretenimento e da cultura popular de Guararema. Conhecido carinhosamente como Celsão, ele construiu uma trajetória reconhecida pelo carisma, pela proximidade com o público e pela contribuição ao cenário cultural da cidade.

Ao longo de décadas, Celso Porto conquistou diferentes gerações com seu jeito simples, espontâneo e humano, tornando-se um personagem querido da vida guararemense. Sua presença era associada ao bom humor, à alegria e à capacidade de criar conexões genuínas com as pessoas, deixando uma marca afetiva profunda na comunidade.