Um caminhão colidiu contra um poste de energia elétrica e a estrutura metálica de proteção da via na estrada que liga o Aeroporto de São José dos Campos à Rodovia dos Tamoios.
O acidente aconteceu por volta das 8h20 desta terça-feira (13).
Com o impacto, o poste cedeu e a proteção da via ficou destorcida.
A EDP, concessionária responsável pela rede elétrica, informou que foi acionada logo após o acidente e enviou equipes técnicas ao local. Os funcionários trabalham na substituição do poste e no reparo da fiação comprometida.
Agentes de mobilidade isolaram a área para providências na área do acidente. Não há informação sobre feridos.
**Matéria em atualização