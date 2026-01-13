15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
ACIDENTE

VÍDEO: Caminhão arranca poste de energia elétrica em SJC; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Colisão causou a queda do poste de energia elétrica
Um caminhão colidiu contra um poste de energia elétrica e a estrutura metálica de proteção da via na estrada que liga o Aeroporto de São José dos Campos à Rodovia dos Tamoios.

O acidente aconteceu por volta das 8h20 desta terça-feira (13).

Com o impacto, o poste cedeu e a proteção da via ficou destorcida.

A EDP, concessionária responsável pela rede elétrica, informou que foi acionada logo após o acidente e enviou equipes técnicas ao local. Os funcionários trabalham na substituição do poste e no reparo da fiação comprometida.

Agentes de mobilidade isolaram a área para providências na área do acidente. Não há informação sobre feridos.

**Matéria em atualização

