Um caminhão colidiu contra um poste de energia elétrica e a estrutura metálica de proteção da via na estrada que liga o Aeroporto de São José dos Campos à Rodovia dos Tamoios.

O acidente aconteceu por volta das 8h20 desta terça-feira (13).

