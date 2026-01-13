Morta a tiros após uma briga de trânsito em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12), a jovem Jaqueline Limeira da Silva, 19 anos, será sepultada na região norte da capital, nessa quarta-feira (14). O autor do crime foi preso.

De acordo com informações da Urbam (Urbanizadora Municipal S.A.), o corpo de Jaqueline será sepultado no Cemitério Municipal Dom Bosco, na região de Perus, na cidade de São Paulo, às 12h de quarta-feira (14).