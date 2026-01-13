15 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Morta a tiros em SJC, Jaqueline será sepultada nessa quarta em SP

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Local do crime que matou Jaqueline Limeira da Silva (no detalhe), em São José
Local do crime que matou Jaqueline Limeira da Silva (no detalhe), em São José

Morta a tiros após uma briga de trânsito em São José dos Campos, na noite de segunda-feira (12), a jovem Jaqueline Limeira da Silva, 19 anos, será sepultada na região norte da capital, nessa quarta-feira (14). O autor do crime foi preso.

De acordo com informações da Urbam (Urbanizadora Municipal S.A.), o corpo de Jaqueline será sepultado no Cemitério Municipal Dom Bosco, na região de Perus, na cidade de São Paulo, às 12h de quarta-feira (14).

A Polícia Civil identificou como João Victor Cintra de Jesus, 26 anos, o homem que baleou e matou Jaqueline e ainda atirou no marido dela, que foi levado em estado grave para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

João Victor foi preso pela Polícia Militar e, segundo a corporação, confessou o crime. Ele teve a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil à Justiça. OVALE procura a defesa do indiciado. O espaço segue aberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele dirigia uma moto e envolveu-se em uma briga de trânsito com o marido de Jaqueline, que também estava de moto juntamente com a jovem assassinada.

Após o crime, policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) passaram a patrulhar a região para encontrar o autor os disparos. João Victor foi localizado no bairro Altos de Santana, na zona norte.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Victor foi indiciado por homicídio consumado (morte de Jaqueline) e tentado (tiros no marido da vítima), além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os delitos são inafiançáveis. A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigada pelo 1º Distrito Policial.

Briga de trânsito

O registro aponta que a briga de trânsito começou nas imediações da avenida Nelson D’Ávila, na região central de São José. A confirmação veio da mulher de João Victor, arrolada como testemunha no boletim de ocorrência.

Ela relatou que a briga de trânsito evoluiu para uma discussão verbal que se seguiu até a residência dela, na área do Jardim Bela Vista. Após chegar em casa, ela disse que ouviu disparos, mas não presenciou quem efetuou os tiros.

Questionada, ela afirmou não saber que o marido possuía uma arma. Posteriormente, declarou acreditar que ele teria sido o autor dos disparos. Em contato telefônico, o suspeito lamentou o ocorrido, confessou o crime e alegou legítima defesa.

Quando a Polícia Militar chegou à rua Doutor Gaspar Resende, no Jardim Bela Vista, encontrou Jaqueline caída no chão, já sem sinais vitais. Ela foi identificada como passageira da moto. Perto da calçada, o motociclista estava consciente, mas ferido no abdômen por disparo de arma de fogo. Ele perguntava insistentemente sobre a esposa.

O motociclista foi socorrido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde permaneceu internado em estado grave e deveria passar por procedimento cirúrgico.

João Victor foi capturado pela Polícia Militar e levado à CPJ, onde a ocorrência foi apresentada como flagrante. A arma supostamente usada no crime não foi localizada até a finalização do boletim, segundo a Polícia Civil, que acionou perícia e equipes especializadas para atender a ocorrência.

A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos tiros, a motivação e a responsabilidade criminal no caso da briga de trânsito em São José dos Campos.

O suspeito permaneceu preso e deve passar por audiência de custódia, etapa em que o Judiciário avalia a legalidade da prisão e as condições em que ela ocorreu.

