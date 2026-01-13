Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (13), na avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Taubaté.

A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. Um homem de 34 anos ficou ferido com uma fratura exposta na perna esquerda e um ferimento no queixo.

