15 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Acidente em Taubaté deixa motociclista com fratura exposta

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (13), na avenida Juscelino Kubitschek, na região central de Taubaté.

A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta. Um homem de 34 anos ficou ferido com uma fratura exposta na perna esquerda e um ferimento no queixo.

Após receber os cuidados preliminares no local do acidente, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima ou as causas do acidente.

