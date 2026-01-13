15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

NO FIM DE SEMANA

São Sebastião faz 17 apreensões em comércio irregular

Por Da redação | São Sebastião
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Apreensões em São Sebastião
Apreensões em São Sebastião

Uma série de ações de fiscalização em São Sebastião resultou em 17 apreensões e no fechamento de um estabelecimento.

A iniciativa visa coibir o comércio irregular de mercadorias e bebidas nas praias e em eventos municipais. 

Ocorrências no período diurno

As equipes atuaram nas regiões Costa Norte e Costa Sul, em especial na praia das Cigarras, para verificar denúncias sobre ambulantes sem licença e sobre um estacionamento que operava também de forma irregular e acabou sendo fechado.

Fiscalização noturna e apreensões no Verão Show 2026

Durante a noite, os fiscais concentraram as atividades no Complexo Turístico da Rua da Praia.

Ao todo, foram realizadas 17 apreensões, que incluíram:

  • Coolers e caixas de isopor com bebidas diversas.

  • Carrinho de milho e bandejas com balas e cigarros.

  • Produtos variados como chapéus, fitas e balões.

    • A medida visa proteger os comerciantes licenciados e evitar a venda de bebidas sem procedência ou adulteradas.

    A coordenação das ações é da Sefaz (Secretaria da Fazenda) de São Sebastião, por meio da equipe de Fiscalização de Posturas.

