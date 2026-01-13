Uma série de ações de fiscalização em São Sebastião resultou em 17 apreensões e no fechamento de um estabelecimento.
A iniciativa visa coibir o comércio irregular de mercadorias e bebidas nas praias e em eventos municipais.
Ocorrências no período diurno
As equipes atuaram nas regiões Costa Norte e Costa Sul, em especial na praia das Cigarras, para verificar denúncias sobre ambulantes sem licença e sobre um estacionamento que operava também de forma irregular e acabou sendo fechado.
Fiscalização noturna e apreensões no Verão Show 2026
Durante a noite, os fiscais concentraram as atividades no Complexo Turístico da Rua da Praia.
Ao todo, foram realizadas 17 apreensões, que incluíram:
-
Coolers e caixas de isopor com bebidas diversas.
-
Carrinho de milho e bandejas com balas e cigarros.
Produtos variados como chapéus, fitas e balões.
A medida visa proteger os comerciantes licenciados e evitar a venda de bebidas sem procedência ou adulteradas.
A coordenação das ações é da Sefaz (Secretaria da Fazenda) de São Sebastião, por meio da equipe de Fiscalização de Posturas.