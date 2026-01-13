Moradores do bairro Capuava, em São José dos Campos, realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (13) no Paço Municipal devido ao desabastecimento de água que atinge a região há dez dias.

O bairro não possui rede da Sabesp e o suprimento é feito por caminhões-pipa que abastecem cisternas locais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp