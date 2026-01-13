Moradores do bairro Capuava, em São José dos Campos, realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (13) no Paço Municipal devido ao desabastecimento de água que atinge a região há dez dias.
O bairro não possui rede da Sabesp e o suprimento é feito por caminhões-pipa que abastecem cisternas locais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O grupo relata que o serviço de entrega falhou durante o período de Natal e Ano Novo. Recentemente, caminhões-pipa circularam pelo bairro, mas o volume de água não foi suficiente para atender todas as residências.
Um manifestante afirmou que o caminhão-pipa não passou por vários dias e, ao retornar, não completou o nível das cisternas de toda a comunidade.
Impasse no atendimento
Os moradores afirmam que o pedido de uma reunião com o prefeito em gabinete foi negado e que o representante da prefeitura condicionou o atendimento à realização de um cadastro individual dos presentes, o que foi rejeitado pelo grupo, temendo retaliações.
Ocorrências
O protesto teve início na área externa e seguiu para o interior do Paço Municipal com registro de um pequeno tumulto.
Os moradores afirmam que só deixarão o local após uma definição sobre a regularização do abastecimento.
Até o fechamento desta matéria não havia posicionamento oficial da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e nem da Sabesp.
Outro lado.
Em nota, a Prefeitura de São José afirmou que o abastecimento "segue normalmente".
"Diariamente são entregues, por meio de caminhão pipa, 136 mil litros de água potável GRATUITAMENTE na região do Capuava, para abastecimento de 288 endereços cadastrados, que não são atendidos pela rede de água da Sabesp, por se tratar de núcleo informal. A Prefeitura vai realizar, este ano, um levantamento dos imóveis do local visando a necessidade social de cada imóvel, pois no bairro existem chácaras com piscinas, quadras, que acabaram usando do serviço gratuitamente e isso deve mudar. Os abastecimentos são realizados duas vezes por semana em cada local. Importante informar que, no atual período, o consumo acaba sendo maior. Qualquer solicitação ou em caso de anormalidade do serviço, a população pode utilizar o canal 156 da Prefeitura", diz a nota da prefeitura.